CdS – Inter, Inzaghi vuole Pavard per Cagliari: Acerbi e Darmian non al meglio

Avere a disposizione Benjamin Pavard per la trasferta di Cagliari sarebbe importantissimo per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter ha più che mai bisogno di un ulteriore rinforzo in difesa, considerando che Francesco Acerbi continua ad essere fuori dai giochi. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Il recupero di Acerbi si sta protraendo oltre le previsioni, tanto che il rientro dell’ex-Lazio per il match in Sardegna da scontato ora è dato per complicato. In realtà, il guaio al soleo della gamba destra, accusato a inizio agosto, è clinicamente guarito, nel senso che dagli accertamenti non se ne vede più traccia. E’ lo stesso Acerbi, però, a non sentirsi sicuro, così anche ieri ha svolto solo un lavoro differenziato e tutto lascia credere che contro la squadra di Ranieri toccherà nuovamente a De Vrij".