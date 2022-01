CdS – Inter, l’appetito vien mangiando: nel mirino ‘l’altro’ Triplete

I nerazzurri dopo la vittoria in Supercoppa vogliono andare fino in fondo nelle altre due competizioni nazionali

Torna in campo l'Inter stasera. In palio al Meazza contro l'Empoli ci sono i quarti di finale di Coppa Italia, obiettivo che i nerazzurri non hanno alcuna voglia di sottovalutare. Il Corriere dello Sport sottolinea: "L ’appetito viene mangiando... E l’Inter si è appena seduta a tavola. Insomma, con il tricolore sulla maglia, la Supercoppa appena sistemata nella bacheca di viale Liberazione e soprattutto il primato in campionato, rafforzato dal punto guadagnato sul Milan, i nerazzurri sono autorizzati a pensare in grande e a mettere nel mirino una stagione trionfale. Del resto, non potrebbe essere definita altrimenti se dopo, appunto, la Supercoppa arrivassero pure lo scudetto bis (con conseguente seconda stella) e la Coppa Italia".