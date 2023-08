CdS – Inter, le alternative a Pavard: un nome convince più di Schuurs

Nerazzurri fiduciosi di chiudere per il difensore francese del Bayern Monaco ma restano in ballo alcune alternative

Comunque vada, Inzaghi avrà il suo difensore. Sono ancora molto alte le probabilità che alla fine il nome sia quello di Benjamin Pavard, per il quale c'è un accordo definito ormai giorni fa. Ma l'Inter ha l'obbligo di cautelarsi per evitare di farsi trovare impreparata davanti a spiacevoli sorprese. Si legge a tal proposito sul Corriere dello Sport di oggi:

"Sembra che ora la partita si giochi tra il sostituto di Pavard, che sta inseguendo il Bayern. E l’eventuale alternativa al francese, a cui l’Inter potrebbe aver necessità di ricorrere. A proposito di quest’ultimo, c’è da dire che la candidatura di Schuurs, seppure assolutamente viva, ha perso qualche colpo: costa tanto, più o meno quanto Pavard, ed è sostanzialmente un centrale, che si deve adattare come braccetto e non senza fatica, come si è visto sabato scorso contro Leao.