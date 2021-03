CdS – Inter, l’emergenza potrebbe non essere finita: possibili altre positività

I nerazzurri sono alle prese con una nuova ondata di contagi: 4 i calciatori positivi già accertati, non si escludono brutte sorprese

Fabio Alampi

Il Covid ferma l'Inter: dopo le positività riscontrate in D'Ambrosio e Handanovic, nella giornata di ieri si sono aggiunti anche de Vrij e Vecino, che sono stati prontamente isolati nelle rispettive abitazioni. Notizie che hanno spinto l'ATS di Milano a sospendere tutte le attività collettive del club nerazzurro, dagli allenamenti in gruppo alla partita in programma sabato sera contro il Sassuolo, rinviata a data da destinarsi, oltre alle partenze dei Nazionali previste per la prossima settimana.

Da non escludere altri casi

Secondo il Corriere dello Sport, l'emergenza contagi potrebbe non essere finita: "Esiste il concreto timore, peraltro, che questa sgradevole vicenda, che ha rovinato il momento d'oro della formazione di Conte (primo posto in classifica a +9 sul Milan e +10 sulla Juventus; 8 successi di fila), possa non essere ancora conclusa: ieri altri tamponi non escludevano la positività e siccome il gruppo squadra ieri è stato sottoposto a un nuovo "giro", non va escluso che oggi saltino fuori altre brutte sorprese".

Gruppo in agitazione

"Ieri i calciatori per ora non contagiati erano ancora più preoccupati rispetto al giorno prima perché adesso hanno avuto la certezza che è stato il viaggio in pullman di sabato da Milano a Torino, con D'Ambrosio che si era positivizzato dopo il tampone negativo di venerdì, ad accendere il contagio".