CdS / Inter, obiettivo seconda stella: si riparte da Lautaro. In cuor suo Inzaghi…

70 giorni dopo Istanbul i nerazzurri ripartono dalla sfida contro il Monza in un San Siro che sarà sold out

Settanta giorni dopo Istanbul l’Inter riparte da un San Siro sold out. La formazione nerazzurra affronta il Monza con lo Scudetto nel mirino, il grande obiettivo stagionale dopo la finale di Champions della passata stagione.

“Proprio attraverso il suo percorso europeo, l’Inter si è scoperta più forte di quello che credeva di essere. E anche per questo motivo le 12 sconfitte accumulate nello scorso torneo restano un enorme rimpianto, che adesso, però, deve servire come monito - sottolinea il Corriere dello Sport -. La truppa di Inzaghi non se le potrà permettere un’altra volta”.