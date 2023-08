CdS – Inter, ora il vice Sommer: c’è un profilo in cima alle preferenze

Il club nerazzurro dovrà lavorare per garantire a Simone Inzaghi anche un altro portiere oltre allo svizzero

Yann Sommer non è ovviamente l'unico portiere in arrivo all'Inter. Dopo aver sistemato il tassello del sostituto di Onana, i nerazzurri dovranno anche pensare al suo vice. In questo senso passerà ancora qualche giorno, perché le questioni da definire sono diverse e ora che Inzaghi ha il suo titolare può comunque stare più tranquillo.