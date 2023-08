CdS – Inter, Pavard già oggi ad Appiano. Possibile panchina con la Fiorentina

"Farà pure in tempo a sostenere un primo allenamento alla Pinetina, evidentemente in solitario. Per la prima seduta agli ordini di Inzaghi e assieme ai nuovi compagni (conosce già Sommer e Thuram), quindi, dovrà attendere domani. Da verificare le sue condizioni, dopo gli allenamenti saltati la scorsa settimana, tra influenza e dolori alla schiena. Se non ci saranno sorprese, però, dovrebbe già essere in panchina domenica per il match con la Fiorentina".