CdS – Inter, Pavard mai in discussione ma quella telefonata di Marotta…

Per sbloccare tutto è servita però una telefonata di Beppe Marotta: "Ad un certo punto, però, davanti al rischio di arrivare sin troppo a ridosso della conclusione del mercato, quelle rassicurazioni non sono più bastate. Così, lunedì, Marotta ha chiamato il “collega” Dreesen, avvisando che era arrivato il momento del dentro fuori. Sono state concesse soltanto alcune ore (fino alle 15 di ieri). Trascorse le quali, senza il via libera per Pavard, l’Inter avrebbe abbandonato l’operazione, cambiando obiettivo. Come premesso, la forzatura è servita".