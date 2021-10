CdS – Inter, stavolta i cambi non sorridono a Inzaghi: i motivi del naufragio

I nerazzurri crollano all'Olimpico dopo essere stati in vantaggio: prima sconfitta stagionale in campionato

Prima sconfitta stagionale in campionato per l'Inter, che perde prima la partita e poi la testa con la Lazio: all'Olimpico finisce 3-1 per i biancocelesti, ma a far discutere è il Far West scoppiato nel secondo tempo. La miccia che ha fatto scoppiare la tensione è il gol del sorpasso dei padroni di casa, realizzato nonostante Dimarco fosse rimasto a terra dopo uno scontro di gioco.