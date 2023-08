CdS – Inter, torna Sanchez? Già messaggi dagli ex compagni. Il club gli ha detto…

Sliding doors nell'attacco dell'Inter? Con Joaquin Correa pronto a partire, un ex nerazzurro potrebbe fare nuovamente capolino ad Appiano Gentile. L'idea del club è arrivata perfino nello spogliatoio, come spiega il Corriere dello Sport di questa mattina: "Peraltro, l’intero spogliatoio nerazzurro conosce ormai la situazione. Addirittura, i giocatori che c’erano già ai tempi di Sanchez, già da qualche settimana hanno cominciato a tempestare il cileno di messaggi, chiedendo conferme sulle possibilità di un suo ritorno. Beh, usando un eufemismo, il Niño, da questo punto di vista, è quanto meno molto ottimista. Anzi, la sua fiducia è in costante crescita: aspetta solo la chiamata giusta e si precipiterà a Milano, come i suoi rappresentanti sono pronti a sedersi a tavola con Marotta e Ausilio per il contratto.

Le basi dell'affare sono state già gettate: "Ovviamente, molti discorsi sono già stati fatti, a cominciare dalla durata soltanto annuale del nuovo vincolo per arrivare all’ingaggio che non supererà i 3 milioni. Sanchez è stato messo in guardia anche sui comportamenti: dovrà evitare certi eccessi nelle lamentele, nel caso in cui l’utilizzo di Inzaghi non rispecchiasse le sue aspettative. Il Niño ha detto sì a tutto, ma in cuor suo sta già pensando al derby con il Milan del 16 settembre…".