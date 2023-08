CdS – Inzaghi contento, l’Inter convince: i nerazzurri sono gli unici che…

I tre punti conquistati dall'Inter ieri sera a Cagliari sono importanti per la fiducia e per l'autostima, oltre che per la classifica. I segnali positivi infatti non sono mancati, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Tre grandi attaccanti guardano ora tutti dall’alto: Lautaro Martinez ha raggiunto Osimhen e Giroud a quota tre gol. E guarda caso sono Inter, Napoli e Milan, insieme alla sorpresa Verona, a piazzarsi in testa al campionato dopo due giornate.