CdS – L’Inter ha alzato l’asticella: c’è un segnale indicativo oltre i gol fatti

Il cammino europeo dello scorso anno dell'Inter ha un peso importantissimo. Così come i diversi trofei alzati da Simone Inzaghi nei suoi due anni a Milano. Ma quest'anno l'obiettivo dichiarato ripetutamente da Appiano Gentile a viale della Liberazione è lo scudetto e i nerazzurri si sentono pronti. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Non si può essere sempre al massimo. Tante volte occorre gestire. A qualsiasi età, però, c’è margine e spazio per migliorare. E oggi più che mai Inzaghi è deciso ad alzare l’asticella. Altrimenti non si sarebbe esposto sullo scudetto come ha fatto sin dalla conferenza stampa che ha preceduto l’inizio della preparazione.