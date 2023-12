CdS – Napoli e Inter esponenti elitarie del campionato: in 90′ confronto tra…

Al Maradona di Fuorigrotta si affrontano le due squadre che anche per quanto fatto l'ultimo anno hanno il favore del pronostico in campionato

La consapevolezza dopo l'ultima stagione è un fattore per entrambe. Napoli e Inter arrivano da un'annata che per diversi aspetti ha lasciato il segno in entrambe. Ed è anche affascinante da questo punto di vista il confronto del Maradona. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti: "Napoli e Inter sono per giudizio condiviso le esponenti elitarie d’un campionato che poi si ammassa alle loro spalle, le favorite di Ferragosto che - nella loro diversità - hanno iniziato la stagione un filino avanti.