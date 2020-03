Cds – Napoli-Inter, rinvio l’ipotesi più probabile. E De Laurentiis ha già dato un grosso “no”

“L’ipotesi più probabile è quella del rinvio”. E’ questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, che spiega come Napoli-Inter di domani sera potrebbe essere spostata a data da destinarsi come Juventus-Milan. Si legge: “Nel frattempo, oggi dovrebbe essere varato il nuovo calendario del massimo campionato, che poi è quello ipotizzato nella giornata di lunedì dalla Lega. Ieri, dovevano esprimersi le società. E 18 club hanno dato responso favorevole in via ufficiale, quindi tramite Pec. Il 19°, il Napoli, lo ha dato attraverso una telefonata. Ma ha già fatto sapere che si opporrà all’eventualità delle “porte chiuse” qualora venisse prospettata (ad ora nessun segnale) per il match con l’Inter di domani”.