CdS – Samaden, City Group o Cagliari nel suo futuro. Inter, il sostituto è già in casa

A fine stagione, le strade tra l'Inter e Roberto Samaden si divideranno dopo 33 anni. Il responsabile del settore giovanile, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe due opzioni: un ruolo nel City Football Group o nel Cagliari. Sempre il quotidiano romano indica in Andrissi , già presente nell'organigramma interista, come possibile sostituto:

"C’è un favorito per prendere il posto di Roberto Samaden alla guida del settore giovanile interista. Si tratta di Gianluca Andrissi, attuale responsabile delle valutazioni delle prestazioni dei giocatori in prestito ad altri club. All’Inter è tornato nel 2021, dopo esperienze al Como e allo Spezia e dopo averci già lavorato per 18 anni. In seconda battuta c’è Senti Costanzi, numero uno del vivaio dell’Atalanta, che ha il contratto in scadenza", scrive il Corriere dello Sport.