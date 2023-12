Cds – Zhang, una stella che non spende: l’Inter avrebbe bisogno di altro

In casa Inter mercoledì si è svolta la tradizionale cena di Natale. S teven Zhang era assente perché da giugno si trova in Cina, ma il presidente ha voluto inviare un messaggio a dirigenza e squadra. Zhang vuole lo scudetto. "Se la lontananza fosse l’unica mancanza – i contatti con dirigenti e allenatore sono mantenuti con telefonate e messaggi -, sarebbe un problema relativo. La verità è che l’Inter nel suo insieme avrebbe bisogno di ben altro da una proprietà, che dall’estate del 2020, ha di fatto staccato la spina, imponendo l’autosostentamento e tagliando anche una serie di sponsorizzazioni", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Anche l’ultimo mercato è stato a saldo zero. Ma solo perché l’ultima campagna europea aveva garantito ricavi non previsti, scongiurando la necessità di sacrificare un big prima del 30 giugno. Entrati nel nuovo esercizio, comunque, è stato obbligatorio cedere Onana e Brozovic, incassando una settantina di milioni, per avere le risorse sufficienti per la campagna acquisti".