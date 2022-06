Inter, attaccanti in vendita: poche offerte per Dzeko e Correa. E Sanchez è un ostacolo

L'Inter, per poter ingaggiare Dybala, ha bisogno di cedere due attaccanti, ma per il momento mancano le offerte e il cileno rifiuta tutto

Andrea Della Sala

L'Inter ha ribadito a Dybala la volontà di fargli vestire la maglia nerazzurra. C'è da risolvere prima un problema: bisogna far spazio all'attaccante liberandosi di due giocatori del reparto offensivo. Sanchez non basta, l'Inter cerca acquirenti per uno tra Dzeko e Correa. Ma al momento non ci sono offerte concrete.

Dzeko, si cercano offerte

"Il bosniaco ha un solo anno di contratto, ma piuttosto ingombrante: 5,5 milioni di euro netti, circa 11 lordi che l’Inter risparmierebbe volentieri. I nerazzurri cercano per lui una squadra capace di spalmare su due anni, magari riducendo a 4 lo stipendio. È improbabile che qualcuno lo cerchi per vestirsi da titolare, mentre come bomber di riserva può ancora offrire qualche lampo della vecchia gloria: nell’ultima stagione il “Cigno” bosniaco ha pagato soprattutto il sovra-utilizzo iniziale. Il timido interessamento della Juve non ha avuto seguito e anche le voci spagnole sono per ora restate tali", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Correa, solo il Newcastle

"Joaquin Correa, fedelissimo di Inzaghi pagato 31 milioni nel 2021, ha faticato più del previsto nel suo primo anno, ma vuole fermamente una seconda chance nerazzurra: pur partendo indietro nelle gerarchie, è convinto che dimostrerà di valere, sempre che il fisico smetterà di tormentarlo. Una eventuale cessione a cifre contenute significherebbe minusvalenza mentre, per avere un assegno più robusto, l’unico club all’orizzonte è il Newcastle, a caccia di talenti per iniziare un proprio ciclo".

Sanchez non contento

"Diverso il caso di Sanchez, che nella peggiore delle ipotesi sarà, comunque, accompagnato alla porta: nel suo caso la buonuscita andrà trattata, mentre per il connazionale Vidal si sa già che basteranno 4 milioni. Il problema, semmai, è che Alexis, dotato ancora di un anno di contratto, non è contento del trattamento riservatogli e non intende minimamente agevolare l’uscita. Per esempio, dopo quello del Siviglia, dalla Spagna è arrivato l’interesse del Villarreal. Proposta interessante, ma gentilmente declinata", chiude il quotidiano.