Ceferin: “Tornei fantastici anche senza Milan, Juve, Real e Barcellona. Fuori da Uefa chi…”

La Uefa per adesso non ha preso provvedimenti, non è escluso che li adotti. Ceferin tuona: "Ma chiunque resti nella Superlega, fuori da Uefa"

Redazione1908

La Uefa per adesso non ha preso provvedimenti, non è escluso che li adotti, ma una cosa sembra sicura.

"Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa", è il monito che arriva da Aleksander Ceferin, attraverso il "Der Spiegel". Nel mirino del numero uno della Uefa ci sono in particolare i 4 club che ufficialmente non hanno esplicitato l'uscita dalla Superlega: Barcellona, Juventus, Milan e Real Madrid.

"Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre", ha aggiunto Ceferin, sottolineando che la "vittoria" della Uefa faciliterà anche le future trattative su una piu' equa distribuzione delle risorse. "Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole essere egoista, puo' provare a fare di nuovo la Superlega. Ma ci hanno gia' provato una volta e hanno fallito".