Mercato, offerto all’Inter un nome a centrocampo mai fatto prima. Il club valuta: ecco chi è

Continuano i sondaggi dell’Inter sui possibili innesti a centrocampo per il prossimo mercato di gennaio. E, sull’edizione odierna di Tuttosport, spunta un nome per la mediana mai fatto prima: “Oltre a Vidal e De Paul , c’è anche Gedson Fernandes nei radar nerazzurri. Il 20enne centrocampista del Benfica, che quest’estate era stato obiettivo del Milan. Ha rotto con l’allenatore ( Bruno Lage ) e nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions è finito fuori dalla lista dei convocati. L’unica presenza agli atti il 3 dicembre in Coppa di Lega contro il Covilhã, il che – paradossalmente – certifica come il giocatore non rientri più nei piani tecnici, dato che il ragazzo nella scorsa stagione aveva sommato ben 46 presenze segnando 3 gol.

Gedson Fernandes è stato offerto all’Inter che valuta il file: potrebbe essere una delle occasioni di cui ha spesso parlato Beppe Marotta nelle ultime pubbliche esternazioni in un mercato, come quello di gennaio, povero di opportunità. Certo è che il profilo non sembra rispecchiare i desiderata di Conte che vuole giocatori pronti all’uso ed esperti, tuttavia l’Inter potrebbe anche valutare l’operazione anche come un affare dal punto di vista economico. Quest’estate, quando Maldini e Boban avevano sondato il terreno con il Benfica, si erano visti recapitare una valutazione di 30 milioni più bonus per il giocatore. È assolutamente impensabile che il club portoghese possa oggi incassare una simile cifra per un talento cristallino evidentemente un po’ bizzoso. L’Inter ha preso nota anche perché le priorità di Conte, come spiegato, sono altre, ma il mercato è molto lungo”.