Inter, ormai ad un passo la prima cessione: “La distanza è ridotta al minimo”

Il club nerazzurro sta per completare la prima cessione, importante, per far respirare il bilancio: ecco di chi si tratta

Sono giorni decisivi in casa Inter, con il club nerazzurro che deve mettere a segno diverse cessioni entro il 30 giugno per sistemare i conti. E una di queste, come riporta il Corriere dello Sport, è ormai in dirittura d'arrivo: "Per quanto riguarda i movimenti in entrata, l’Inter dovrà comunque attendere le prime uscite. In questo senso, un altro fronte caldo è quello per Joao Mario. La distanza tra la domanda interista e offerta dello Sporting Lisbona, infatti, è ormai ridotta: 8 milioni contro 6-7", scrive il quotidiano.