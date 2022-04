Inter, cessione di spicco in estate? “Questi due i nomi in cima agli exit poll”

Secondo Tuttosport, è possibile che l'Inter debba ricorrere ad un'altra cessione eccellente per finanziare il mercato

Non sarà un'estate come la scorsa, o almeno si spera. Ma sul mercato l'Inter dovrà fare un grande lavoro, considerata la condizione di autofinanziamento imposta dalla proprietà. Ecco dunque che la mansione principale di Marotta e Ausilio è quella di cedere al meglio per avere introiti: "Che siano di giocatori in esubero (Dalbert, Lazaro, lo stessi Sensi), giovani che potrebbero non rientrare nei programmi e servire come contropartite (su tutti Pinamonti) e elementi di spicco della prima squadra con i profili di De Vrij e Lautaro Martinez oggi in cima agli exit poll", scrive Tuttosport.