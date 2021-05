CdS – Mercato, priorità cessioni. Lautaro e Hakimi: l’Inter spera nell’asta

Novanta sono i mln che serviranno al club per sistemare le casse nerazzurre e si parla di addio per il marocchino e per l'argentino

La priorità dell'Inter è cedere. Serve una cifra vicino ai 90 mln per mettere a posto i bilanci. Chi sarà il big sacrificato si deciderà anche rispetto al nuovo allenatore e al suo progetto. "E’ vero che l’ex-tecnico della Lazio adotta lo stesso 3-5-2 di Conte, ma ci sarà comunque da fare attenzione ai mal di pancia che potrebbero scoppiare dopo l’addio a Conte. Insomma, qualcuno tra i big, evidentemente quelli più appetiti, potrebbe spingere per seguire le orme del tecnico leccese. Non a caso, in viale Liberazione è stato preso in considerazione anche questo scenario", scrive il Corriere dello Sport.

E si parla in particolare di due addii. "A Conte, per intendersi, sabato scorso era stato comunicato che almeno uno tra Bastoni e Lautaro avrebbe dovuto essere sacrificato e che si lavorava affinché non dovessero partire entrambi. Tuttavia, in queste ore, il fronte più caldo sembra essere quello di Hakimi", si legge sul Corriere dello Sport. Sul marocchino c'è il Bayern, ma anche il PSG.

Il suo agente, Camano, ha parlato proprio ai nostri microfoni e ha smentito i contatti con il club francese. "Sono giocatori dell'Inter", ha detto. Ma pare che il marocchino e l'argentino siano i più appetiti sul mercato. Anche perché sono giovani. È arrivato all'Inter solo alla fine della scorsa stagione, è stato fantastico il suo anno con Conte. È costato 45 mln e difficilmente si farebbe una plusvalenza con lui. Ma se magari si scatenasse un'asta il costo del cartellino potrebbe lievitare.

Per Lautaro si parla di Madrid come meta. Piace sia al Real Madrid che all'Atletico. Era il club che l'Inter aveva bruciato quando era riuscito ad acquistarlo dal Racing e allora era costato solo 25 mln. Dopo tre anni, e per quello che ha fatto vedere sul campo, le offerte per lui potrebbero essere alte. E permetterebbero una plusvalenza imponente al club interista che ha come priorità sistemare i conti.

