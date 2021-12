Champions, per i bookies Inter senza speranza: Liverpool dato a 1.30

Non un sorteggio benevolo per l'Inter, che affronterà quindi Klopp negli ottavi di finale di Champions League

Prima l'Ajax, poi la doccia gelata. Sorteggio da ripetere e il Liverpool, squadra tritasassi. Non un sorteggio benevolo per l'Inter, che affronterà quindi Klopp negli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che vede i nerazzurri partire senza i favori del pronostico, come testimoniano anche le quote dei bookmaker. Per Betclic, l’impresa dei nerazzurri è quotata a 3.25 con l’1.3 a favore dei Reds (stessa per Snai, 1.25 per Sisal).