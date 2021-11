Champions, i bookies credono nell’Inter: le quote contro lo Shakhtar

Quinto turno fondamentale per l'Inter, che si gioca una buona fetta di futuro europeo. I nerazzurri hanno rimesso in piedi la situazione

Quinto turno fondamentale per l'Inter, che si gioca una buona fetta di futuro europeo. I nerazzurri hanno rimesso in piedi la situazione grazie al doppio successo sullo Sheriff e potrebbero staccare il biglietto degli ottavi già questa sera. La vittoria casalinga sullo Shakhtar di Roberto De Zerbi è data ampiamente probabile (1.34 contro l’8 degli ucraini secondo Betclic, 1.30 per Sisal). E se il Real Madrid dovesse fare il suo dovere in Moldavia, per gli uomini di Simone Inzaghi sarebbe qualificazione anticipata: un obiettivo sempre sfuggito nelle ultime stagioni.