Champions League, i premi ufficiali 21/22: ecco quanto ha incassato l’Inter

La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report per la stagione 2021/22. Nel documento si mettono in evidenza i premi distribuiti al termine delle competizioni europee per club. Calcio e Finanza riporta quanto hanno incassato le italiane impegnate nella Champions League.