CdS – L’Inter fatica in Champions: trend negativo, serve il salto di qualità. A Kiev è già sfida decisiva

L’Inter fatica a vincere in Champions League. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il pareggio contro il Borussia Monchengladbach ha confermato la tendenza della squadra nerazzurra, che nelle ultime tre stagioni (compresa quella in corso) dopo la partenza col botto con le due vittorie con Tottenham e PSV Eindhoven ha conquistato solamente 2 vittorie nelle successive 11 partite, con 4 pari e 5 sconfitte.

E se negli altri casi l’urna è stata tutt’altro che benevola, con raggruppamenti molto difficili, questa volta è stata più ‘gentile‘. “Il problema è che l’Inter si è complicata la vita da sola” scrive il quotidiano. Il pari contro il Borussia Monchengladbach, arrivato dopo il successo dello Shakhtar Donetsk a Madrid contro il Real, rende già molto delicata la sfida in Ucraina di martedì. I nerazzurri di Conte non possono permettersi di perdere e nemmeno di pareggiare, in vista di un doppio scontro con un Real Madrid che sarà affamato.

I valori del girone sono scombussolati e l’Inter può rimettersi in pista solo vincendo, proprio come ha fatto lo scorso anno in Europa League, dopo la ‘retrocessione’ dalla Champions, con 5 successi di fila: per il Corriere dello Sport evidentemente serve un salto di qualità a tutti i livelli per non rischiare di trasformare ancora una volta la qualificazione agli ottavi in un miraggio.