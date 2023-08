Champions, Zhang ha le idee chiare per l’Inter. Fissato l’obiettivo minimo in Europa

Si svolgeranno questa sera i sorteggi di Champions League. L'Inter rientra in seconda fascia e avrà un sorteggio più morbido rispetto a un anno dove pescò due corazzate come Bayern e Barcellona. Intanto il club ha fissato l'obiettivo minimo stagione per l'Europa.

"L’Inter è la vice-campione d’Europa in carica e non per caso. Il percorso nell’ultima Champions ha legittimato un nuovo status che il club vuole tenersi stretto. I nerazzurri hanno costruito la loro rivoluzione estiva pensando alla seconda stella — è il campionato l’obiettivo principale -, ma senza perdere di vista la suggestione europea. Il club, Zhang in testa, ha chiesto di dimostrare a tutti che quella cavalcata fino alla Turchia non sia stato solo un fortunato scherzo del destino", analizza La Gazzetta dello Sport.