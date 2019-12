Ts – Mercato Inter, il Chelsea spara alto per Alonso: dispetto a Conte? Spunta l’altro Marcos

45 milioni di euro. È questa la richiesta del Chelsea per Marcos Alonso, obiettivo di mercato dell’Inter alla caccia di un esterno. “Il fronte esterno per il mercato dell’Inter è una partita a scacchi per ora bloccata, contro Lady G. Marina Granovskaia, detta la Zarina, plenipotenziaria di Roman Abramovich al Chelsea dove ricopre la carica di amministratore delegato, con Antonio Conte si è lasciata maluccio nel 2018 quando il tecnico italiano ruppe con il club londinese intentando causa ai Blues”, si legge su Tuttosport. “Così, ora che il tecnico dell’Inter ha messo in cima alla voce dei desideri sugli esterni la voce Marcos Alonso, Lady G ha risposto all’Inter che per averlo bisogna pagare 45 milioni di euro. Una cifra talmente enorme da far pensare che voglia essere quasi un dispetto verso chi dopo l’esonero ha portato il Chelsea in tribunale. E Se per Marcos Alonso il prezzo fissato dalla Granovskaia dalle parti di Appiano viene considerato troppo alto, per Emerson Palmieri la dirigente si è limitata a un secco “niet” (detto in russo o in una delle altre 5 lingue da lei correttamente parlate): il giocatore è considerato incedibile“.

SPUNTA L’ALTRO MARCOS – “Intanto, però, la dirigenza interista sta valutando alcune alternative che potrebbero essere percorribili se non dovesse sbloccarsi il fronte Alonso. Su tutti, salgono le quotazioni di Marcos Acuña, dello Sporting di Lisbona. Il 28enne esterno argentino, però, quest’anno ha già collezionato 19 presenze con i portoghesi (ha segnato anche un gol in campionato), che potrebbero sparare una cifra piuttosto alta per lasciarlo partire, ma Marotta sa che nel ruolo – viste le condizioni di Asamoah – serve un titolare. Altro profilo seguito è quello di Layvin Kurzawa, pure lui in scadenza con il Paris Saint Germain, un nome che l’Inter stava già valutando in ottica estiva ma che potrebbe essere un buon compromesso (anche in quanto a prezzo) già a gennaio. In calo le chance di Faouzi Ghoulam del Napoli che però non soddisferebbe appieno i nerazzurri perché frequentemente soggetto a infortuni. Per quanto riguarda Darmian, invece, il suo arrivo potrebbe essere legato a un’eventuale cessione di uno dei centrali di difesa“.

