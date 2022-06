Chelsea provoca: 25 mln per prestare Lukaku. “Ma Rom ha detto a Marotta che…”

Tuchel, pur non contando più su Lukaku, non vuole darlo in prestito gratuito per un anno, avendo a bilancio un ammortamento da 25 milioni

Importante novità sul fronte Romelu Lukaku: il Chelsea sarebbe pronto a cedere in prestito il suo centravanti. Ma, secondo il Corriere dello Sport, non in forma gratuita, come invece vorrebbe l'Inter. La trattativa, dunque, si prospetta comunque molto complessa: "Tuchel, pur non contando più su Lukaku, non vuole darlo in prestito gratuito per un anno, avendo a bilancio un ammortamento da 25 milioni per il suo cartellino. Cerca un club disposto a pagare questa cifra (fuori da ogni logica) per prestito, una società che di fatto si impegni ad acquistarlo dopo 12 mesi. Naturalmente non sono condizioni "fattibili" per l'Inter, ma questo lo sanno sia Tuchel sia Lukaku.