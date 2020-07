Chelsea scatenato, Havertz anche senza Champions. Cambiano i terzini: l’Inter aspetta

Un Chelsea alla tedesca. Preso Timo Werner dal Lipsia, i Blues insistono per Kai Havertz. Secondo il “Mail”, c’e’ ottimismo sull’arrivo del 21enne gioiello del Bayer Leverkusen, a prescindere da quello che succederà oggi in Premier League con la squadra di Lampard che deve conquistare almeno un punto contro i Wolves per essere sicura di un posto in Champions.

Anche se il Chelsea dovesse mancare la qualificazione alla massima competizione europea, la trattativa per Havertz andrebbe avanti, provando a trovare un accordo col Bayer che valuta il centrocampista circa 100 milioni di euro.

Ma i Blues non si fermeranno ad Havertz: Declan Rice e Nicolas Tagliafico i primi obiettivi per migliorare la fase difensiva.

E l’Inter aspetta, visto che in uscita ci sono i due terzini che interessano a Conte. Sia Emerson Palmieri che Marcos Alonso diranno addio ai blues.