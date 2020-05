Bookies, molto più Juve che Inter per Chiesa. Ma la favorita è un’altra a sorpresa

Sarà uno dei grandi tormentoni del calciomercato della prossima stagione. Soprattutto adesso che il Presidente della Fiorentina Commisso ha tolto il veto a una sua eventuale cessione. Federico Chiesa, stella della Viola, potrebbe fare le valigie e lasciare Firenze.

Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, per il figlio dell’ex bomber del Parma e della Nazionale, rimane ancora la squadra allenata da Iachini la favorita, con una permanenza in riva all’Arno data a 2,00. Le parole di Commisso però hanno acceso le fantasie di Juventus e Inter. Un passaggio di Chiesa in bianconero, seguendo lo stesso percorso di Baggio e Bernardeschi, segue a pochissima distanza, a 2,25, mentre vederlo con la maglia nerazzurra addosso pagherebbe 5 volte la posta.

Distanziate le altre pretendenti italiane come Napoli, Roma e Milan. E un’avventura all’estero? Sono molti i club sulle tracce di Chiesa ma il Chelsea, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è nettamente avanti alle altre pretendenti europee. L’ipotesi di vederlo infiammare Stamford Bridge, riferisce Agipronews, si gioca a 12,00.

(LaPresse)