Bloomberg – Suning, incarico a Goldman Sachs per bond Inter da 425 mln: si chiude a breve

Sarebbero giorni cruciali per il rifinanziamento del bond voluto da Suning per dare stabilità alla situazione economico-finanziaria dell'Inter. Secondo quanto riporta la nota agenzia Bloomberg, infatti, nelle scorse settimane la proprietà nerazzurra avrebbe dato mandato a Goldman Sachs di cercare investitori per lavorare al rifinanziamento del suo debito in sospeso, come confermato da alcune fonti interne alla trattativa.