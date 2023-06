GdS – L’Inter conferma anche Chivu: rimane alla guida della Primavera

Naturalmente in futuro pensa a fare il salto tra i "grandi", ma solo quando ci saranno le condizioni giuste. Per il momento crede che il percorso fatto nelle giovanili nerazzurre lo abbia aiutato a crescere e, anche se quest'anno a dispetto di una grande rimonta non è riuscito a conquistare la qualificazione ai play off scudetto (trofeo vinto nel 2021-22), ha svolto un ottimo lavoro. Se avesse potuto contare sui giovani che si sono allenati sempre con Inzaghi (Zanotti, Fontanarosa, Carboni), il finale della storia sarebbe stato diverso”, si legge.