Cile, Lasarte: “Sanchez per noi fondamentale. Perché avevo pensato di toglierlo”

Le dichiarazioni del commissario tecnico cileno dopo la sconfitta contro il Perù nella gara valida per le qualificazioni in Qatar

Dopo la sconfitta contro il Perù nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, il commissario tecnico del Cile, Martin Lasarte, ha parlato così a La Tercera: "Non abbiamo ottenuto quello che cercavamo, abbiamo due partite in casa e dobbiamo ottenere tutti e sei i punti. Così come abbiamo giocato finora, è difficile pensare alla qualificazione. Sanchez è rimasto in campo novanta minuti perché con una giocata può cambiare tutto. Avevo pensato di sostituirlo perché non pensavo avesse tutta la partite nelle gambe, ma in qualunque situazione può risolvere il risultato, è fondamentale per noi”.