Cile, il c.t. Lasarte: “Secondo tempo di Sanchez straordinario. Le gente diceva…”

Al termine della gara vinta contro il Paraguay, il c.t. della nazionale cilena elogia l'attaccante nerazzurro

In conferenza stampa Martin Lasarte ha analizzato la vittoria contro il Paraguay. Il c.t. del Cile si è soffermato in particolare sulla prestazione di Alexis Sanchez , protagonista della gara con un assist.

"Il migliore in campo? È difficile individuarne uno, tutti hanno giocato a un alto livello. Isla è stato molto bravo. Il secondo tempo di Alexis Sanchez mi è sembrata straordinario, lo stesso di sempre. Le gente diceva che non era in condizione, ma a me è sembrato lo stesso Alexis di sempre".