Cile, stangata per Vidal: 3 giornate di squalifica, niente Nazionale fino a fine marzo

Tre giornate di squalifica per Arturo Vidal. Il centrocampista dell'Inter salterà i prossimi 3 impegni con il Cile: Arturo è stato squalificato per il fallaccio contro l'Ecuador dello scorso 17 novembre, che gli è costato il rosso diretto al 14' del primo tempo. Vidal salterà gli impegni di fine mese (28 gennaio contro l'Argentina, 1 febbraio contro la Bolivia) ma anche la sfida al Brasile del prossimo 24 marzo, tornando eventualmente disponibile per l'ultima sfida all'Uruguay del 29 marzo. A Vidal è stata anche comminata una multa di 5000 franchi svizzeri.