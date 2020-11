Impresa storica del Jiangsu Suning, che in finale scudetto batte 2-1 il pluricampione Guangzhou Evergrande e si proclama campione di Cina. Dopo lo 0-0 dell’andata, la squadra di Olăroiu vince in trasferta grazie ad una punizione capolavoro di Eder e uno splendido gol di Alex Teixeira. Primo titolo in assoluto per Suning, che può dunque festeggiare per l’impresa della sua squadra d’Oriente.