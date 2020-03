Nuovo San Siro, i cittadini a Inter e Milan: “Si tuteli il verde. Con il nuovo progetto…”

I Comitati firmatari hanno deciso di chiedere all’amministrazione di «considerare con attenzione, in sede di approvazione dei progetti, la loro compatibilità rispetto al contenimento del consumo di suolo e delle emissioni atmosferiche e acustiche, così come previsto non solo dalla normativa di settore ma anche dai Piani e dalle politiche ambientali che il Comune ha dichiarato di voler perseguire». Di prevedere, nell’ambito del Piano Aria Clima e nei regolamenti connessi, «norme e direttive stringenti anche per la pianificazione urbanistica e la (reale) tutela del verde».

In un momento in cui l’attenzione di tutti è e deve essere rivolta alla tutela della salute, ci pare importante guardare avanti e impegnarci affinché, una volta scongiurata l’epidemia, si possano realmente attuare politiche sostenibili dal punto di vista ambientale”, concludono i comitati civici.

(Libero)