City-Inter, Mkhitaryan dall’inizio? Cresce l’ottimismo. Skriniar recuperato

A cinque giorni dalla finale di Champions League, la Gazzetta dello Sport fa il punto sullo stato di forma della rosa dell'Inter. Focus soprattutto su Henrikh Mkhitaryan : "Oggi l'armeno tornerà parzialmente in gruppo, da domani il recupero sarà completo. Ma Micki non è stato completamente fermo negli ultimi giorni. Ecco perché, oltre alla certezza che sia a disposizione, c'è ottimismo sul fatto che possa partire dall'inizio. E a lui, se sta bene, Inzaghi non rinuncia mai".

Il quotidiano fa il punto anche sulle condizioni di Milan Skriniar: "Inzaghi ha guadagnato un uomo per questa finale. Skriniar va considerato recuperato. Non è chiaramente un'opzione per un posto dall'inizio. Ma in caso di necessità può dare una mano negli ultimi 15-20 minuti".