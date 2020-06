Rigori assegnati in A dal 2017-18: Inter fuori dal podio. Alla Lazio uno ogni 296′. La Juve…

L’ultima indagine del CIES ha messo in evidenza come la Serie A, fra i cinque maggiori campionati europei, sia la competizione dove vengano assegnati più rigori. Nel nostro campionato, a partire dal 2017-18, sono infatti stati concessi 367 penalty in 1016 partite (uno ogni 249 minuti). A ruota seguono Ligue 1 (357 rigori in 1039 partite), Liga (346 in 1030), Bundesliga (247 in 882 gare) e Premier League (247 rigori in 1047 partite).

Fra le squadre italiane, la Lazio è quella che ha beneficiato di più rigori a favore. In media, i biancocelesti ne hanno calciato uno ogni 296 minuti. Dietro il gruppo di Inzaghi, la Sampdoria e la Juventus. Quarta, e dunque fuori dal podio, l’Inter. Ecco la classifica completa:

LAZIO

PARTITE: 102

RIGORI ASSEGNATI: 31 (uno ogni 296′)

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE: 83,9%