Inter, un clic che non piacerà a Eriksen: due nomi al centro della contro-svolta di Conte

Per Christian Eriksen all’Inter si intravedono sempre meno sbocchi positivi. Da una parte, l’incompatibilità con Conte, dall’altra le difficoltà tattiche (e non solo) che il danese ha trovato nella sua esperienza in nerazzurro.

A Bergamo, dopo aver insistito sul 3-4-1-2, Conte è tornato al caro e vecchio 3-5-2, con Vidal e Barella ‘assaltatori’. Nella testa del tecnico, secondo la Gazzetta dello Sport, l’idea di schierare la squadra con il trequartista starebbe via via svanendo:

“Mentre pian piano appassisce l’idea nobile del trequartista, Conte si sta infatti affidando a due assaltatori specializzati sulla stessa linea di centrocampo. Vidal e Barella si sdoppiano sull’altare del 3-5-2, simbolo dell’ortodossia contiana. Questa nuova ditta ha trovato a Bergamo la partita-manifesto, un punto di inizio su cui costruire il domani. Gol sbagliati e risultato a parte, Arturo e Nicolò hanno fatto un primo clic: non era scontato ed è una delle migliori notizie del periodo“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)