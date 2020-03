C&F – Serie A, i club vogliono contenere i danni e studiano l’ipotesi più estrema

L’incubo coronavirus non è solo un’emergenza sanitaria, ma anche un problema economico, che sta mettendo a rischio la tenuta del nostro sistema calcio. Ecco perché, se da una parte ci si sta adoperando per trovare soluzioni e concludere la stagione, dall’altra i club di Serie A stanno studiando varie ipotesi per limitare i danni. Una di queste, secondo Calcio e Finanza, sarebbe in extrema ratio il taglio degli stipendi dei calciatori:

“L’ipotesi, estrema quanto clamorosa, non è ancora stata discussa formalmente, nemmeno a livello tecnico in Lega di Serie A. Ma, secondo quanto risulta a Calco e Finanza, già alcuni club del massimo campionato avrebbero avviato approfondimenti sul tema assieme ai propri legali. In modo tale da poterne discuterne con coscienza di causa nei prossimi giorni, quando entrerà nel vivo il lavoro dei tavoli tecnici istituiti dalla Lega per fare il punto sull’emergenza Covid-19“.

L’intento delle società, stando al portale, sarebbe quello di “avviare un tavolo negoziale con l’Associazione italiana calciatori (AIC) per trovare una soluzione condivisa con il sindacato degli atleti“.

Un’ipotesi clamorosa, che però permetterebbe ai club quantomeno di provare a limitare i danni. Anche perché, per società come la Juventus, l’impatto economico sarebbe davvero non indifferente.

(Fonte: Calcio e Finanza)