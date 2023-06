Collovati: “Skriniar? Ecco cosa penso. E non va dimenticata una cosa. Col City…”

Sulla stagione dell'Inter: "Ancora oggi non riesco a capacitarmi come questa squadra abbia perso dodici partite in campionato — chiosa l’ex azzurro —. Ma gli infortuni, non solo quello di Skriniar, hanno avuto sicuramente un peso. Per me questa finale non è così scontata come si pensa: l’Inter ha potenziale offensivo, un centrocampo con un senso del gol forse unico e una panchina lunga. Può giocarsi le sue carte".