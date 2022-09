Colonnese: “Inter vergognosa, difesa ridicola: da ‘Mai Dire Gol’. Inzaghi ha perso lucidità”

"Bisogna stare in silenzio, sono tutti colpevoli e non solo l'allenatore. Partite perse in modo largo senza combattere. Sconfitte dove la squadra è stata sovrastata dall'avversario. Oggi si è vista differenza in concentrazione, voglia di vincere, fame. Prendi un gol del genere su palla inattiva e vuol dire che hai problemi di concentrazione, che una squadra che vuole vincere lo scudetto non può permettersi. Le colpe sono di tutti quando accadono queste cose.