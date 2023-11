Colpani, parole Marotta significative: “E se continuerà ad esprimersi a questo livello…”

Ci si aspettava magari una smentita e invece Beppe Marotta ha in qualche modo confermato ieri il forte interesse dell'Inter nei confronti di Andrea Colpani. E oggi il Corriere dello Sport torna sull'uomo del momento a Monza: "Non sarà proprio una conferma diretta, ma, di questi tempi, con il mercato ancora lontano, si tratta comunque di parole significative. Il riferimento è a quanto detto ieri da Marotta in merito a Colpani. Insomma, il gioiellino di Palladino è tenuto d’occhio (magari anche domani nella sfida con il Verona), e se continuerà a esprimersi a questi livelli, sarà tema di conversazione con Galliani, con il quale i rapporti sono ottimi. Del resto, l’anima italiana dell’Inter è sempre più consistente e l’aggiunta di Colpani seguirebbe questa linea. In aggiunta ci sono le sue qualità tecniche, che potrebbero far comodo".