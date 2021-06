Inter, via Pinamonti per il colpo in attacco: “Considerato scommessa già vinta”

Il classe '99 potrebbe rientrare nell'affare per il colpo futuribile in casa Inter: i dettagli dal Corriere dello Sport

Continua ad essere Giacomo Raspadori l'obiettivo in casa Inter per rinforzare il reparto offensivo. Il club nerazzurro sta infatti preparando la strategia per arrivare al classe 2000 del Sassuolo, come si legge sul Corriere dello Sport: "L'attaccante del Sassuolo e della Nazionale piace parecchio. Viene considerato un grande prospetto, una scommessa "già vinta". Può essere il sostituto di Lautaro Martinez, ma idealmente viene considerato più adatto a fare da terza-quarta punta, per crescere con calma. Anche perché Sanchez continua a evidenziare una preoccupante facilità a infortunarsi. Nell'operazione con il Sassuolo, società con la quale i rapporti sono ottimi, può rientrare Pinamonti o un altro dei giocatori che l'Inter ha in esubero. E' però necessario soprattutto del cash che adesso in viale della Liberazione non hanno. Dopo il 30 giugno vedremo... La concorrenza per Raspadori non manca, ma l'Inter c'è".