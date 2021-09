Inter, grande colpo a zero sempre più possibile: “Trattativa per rinnovo completamente ferma”

Il mercato estivo è terminato un mese, ma per i giocatori in scadenza fra poco ci sarà già la possibilità di firmare a zero con un altro club

Marco Macca

Il mercato estivo è terminato da meno di un mese, ma per i tanti giocatori in scadenza di contratto nel 2022 fra poco ci sarà già la possibilità di firmare a zero con un'altra società. E potrebbe essere il caso anche di Lorenzo Insigne, accostato più volte all'Inter nell'ultima sessione di campagna acquisti. Il rinnovo del 24 azzurro con il Napoli è attualmente bloccato, come scrive Luca Marchetti su Tuttomercatoweb.com:

Tutto fermo

"E a proposito di dettagli attenzione ai rinnovi di contratto. In questi giorni in cui si è giocato praticamente sempre, non si è parlato più dei contratti dei capitani da rinnovare. Pellegrini e Dybala erano prossimi a farlo, era una questione di ore. E ancora sono lì. Insigne non ne parliamo, Belotti tutto fermo, come lui (in infermeria). Kessié la distanza rimane importante".

(Fonte: TMW)