Colpo di stato Inter grazie a Conte. Il retroscena: “Domenica ha raccontato che…”

Enormi i meriti del tecnico nerazzurro per la rinascita del club: Zhang e Marotta lo chiamarono proprio per questo

"Quello che si sta consumando è una sorta di “colpo di stato”". Apre così il Corriere dello Sport il proprio focus sul momento dell'Inter, prima in classifica indiscussa e sempre più vicina all'obiettivo finale. Grandi meriti, ovviamente, vanno attribuiti ad Antonio Conte: "Nel senso che viene abbattuto un re - un assoluto dominatore, visto ciò che ha fatto la Juventus nelle ultime 9 stagioni - e se ne sta per insediare un altro. E non si tratta di un semplice avvicendamento. Il trono, infatti, sta per essere ribaltato a furia di spallate. Già perché i 12 punti con cui l’Inter si è messa dietro la squadra bianconera sono un’inequivocabile dimostrazione di forza. E il capo della rivoluzione non può che essere Conte.