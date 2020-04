Fase 2, ecco come andrà compilata la nuova autocertificazione. Il modulo può restare lo stesso

Dal 4 maggio 2020 non ci sarà un nuovo modulo per l’autocertificazione. (scaricalo qui). È questo l’orientamento del Viminale in vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm. Lo riferisce il Corriere della Sera.

L’idea è quella di conservare l’attuale modulo, indicando solo le generalità del congiunto a cui si andrà a fare visita.