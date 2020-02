Commisso, che risposta a Nicchi: “Non so come funziona in Italia ma se la sua è una minaccia…”

“Le parole di Nicchi su arbitri disgustati dalle mie parole? Non so come si fanno le cose qui in Italia, ma se e’ una minaccia gli daremo una risposta riservata”. Lo ha detto ai microfoni di “Radio Bruno” il presidente e proprietario viola Rocco Commisso rispondendo alle parole di oggi del presidente dell’Aia Marcello Nicchi sulle decisioni arbitrali di ieri nel corso di Juventus-Fiorentina che hanno scatenato lo sfogi post gara del proprietario viola. “Ripercussioni sulla Fiorentina? Tranquillo non saro’ mai perche’ ho gia’ visto troppe cose. Sono andato a Coverciano per parlare con lui” ed invece “ho parlato con Gravina e i rapporti fino ad oggi sono buonissimi. Sono venuto qui a giugno e devo difendere i miei interessi e quelli dei tifosi di Firenze”.